أكثر من 3 ملايين مواطن قدم على مبادرة داري

2022/04/19 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، أكثر من 3 ملايين مواطن قدموا على مبادرة (داري) ،فيما أشارت الى أن حجم القروض الإسكانية المقدمة خلال عمر الحكومة بلغت تريليون دينار.

وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة سمير ابراهيم خلال مؤتمر صحفي لخلية الإعلام الحكومي إن "قطاع السكن من القطاعات الأساسية والذي يهم المواطنين"، مشيراً الى أن "هناك دعم المواطنين يتم من خلال نظام الإقرار عن طريق صندوق الإسكان ومنح قروض من دون فوائد".

وأوضح أن "مبادرة (داري) تركز على تأمين قطع سكنية مخدومة للمواطنين وسوف توزع قطع أراضي خارج المدن وستكون مخدومة وتوزع على المواطنين"، لافتاً الى أن "هناك نافذة لاستلام الطلبات وتم استلام 3 ملايين ونصف المليون طلب".

وأضاف أن "الوزارة لديها 358 مشروعاً ،وأن الخطة الاساسية للوزارة ركزت على اكمال الممرات الثانية الرابطة بين المحافظات وانجاز جسر الدباس في الكوت وتم تاهيل طريق بغداد - كركوك فضلاً عن تأهيل مداخل بغداد والمشروع لا يزال تحت التنفيذ"، مبيناً أن "الوزارة تنفذ حالياً جسر الكريعات للمشاة وذات تصميم لطيف وخلال سنة سوف يتم انشاء المشروع ،إضافة الى مشروع مهم وهو الممر الذي يربط ميسان بذي قار والديوانية".

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