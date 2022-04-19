سياسي كردي: كردستان تدفع مليار دولار لشراء وقود الطائرات التركية المعتدية!

2022/04/19 | 13:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو مجلس النواب السابق غالب محمد علي، الثلاثاء، حكومة اقليم كردستان بتمويل الحملات العسكرية التركية ضد العراق، مبينا ان كردستان تدفع مليار دولار لتمويل شراء الوقود والعتاد للطائرات التركية المعتدية على العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال علي في حوار متلفز تابعته/المعلومة/، إن “حكومة اقليم كردستان متورطة […]

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