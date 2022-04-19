الكاظمي يدعو القوى السياسية للكف عن التخوين فيما بينها

2022/04/19 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الثلاثاء، القوى السياسية إلى الكف عن

التخوين فيما بينها.

وقال الكاظمي خلال حضوره احتفالية

تأسيس منظمة بدر: "أقف بينكم اليوم في

هذه المناسبة مستحضراً كل القيم الت

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