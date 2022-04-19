2022/04/19 | 13:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jB7H9jn-Pkw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. شاب كوردي يواصل جولته في المحافظات العراقية لنشر ثقافة التآخي والتسامح) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. شاب كوردي يواصل جولته في المحافظات العراقية لنشر ثقافة التآخي والتسامح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).