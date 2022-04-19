"كليتي التقت به قبلي فعليًا".. إليكم القصة المذهلة حول انقاذ زميلة في CNN حياة أحد آخر الموظفين الأوائل في شبكتنا

2022/04/19 | 13:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل كبير مراسلي الأمم المتحدة وآخر الموظفين الأوائل في CNN، ريتشارد روث رسالة إلى زملائه في العمل.كان في حاجة ماسة إلى عملية زرع كلى عندما قدمت زميلته سميرة جعفري وهي نائب مدير تحرير وحدة التحقيقات لـCNN كليتها لمساعدته.ويرويان معًا القصة المذهلة لكيفية إنقاذ حياته.

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