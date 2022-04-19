2022/04/19 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، اطلاق وجبة جديدة لسلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "اعلن عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (10) مليون دينار والعقود (5) مليون كحد اعلى".

ودعا المصرف أن "كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها".

واكد ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).