2022/04/19 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عدم توفر احصائية دقيقة بأعداد العمال الأجانب الذين دخلوا إلى البلاد بصورة غير شرعية.

وقال المتحدث باسم الوزراة نجم العقابي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد العمال الشرعيين في العراق بلغ 100 الف عامل بينما لاتتوفر احصائية دقيقة لأعداد العمال الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية".

وأضاف، أن "الوزراة لديها جولات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية على الشركات الأجنبية لضمان تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي يفرض على الشركات الأجنبية تخصيص 50% من عمالتها الى العمالة المحلية".

وتابع، أن "مهام المتابعة والتفتيش عن العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد والحد من تزايدها هو من اختصاص وزارة الداخلية وليس وزارة العمل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم انتشارهم الواسع.. العراق بلا إحصائيات رسمية بأعداد العمالة غير الشرعية!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم انتشارهم الواسع.. العراق بلا إحصائيات رسمية بأعداد العمالة غير الشرعية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).