محافظ صلاح الدين يصدر توجيهاً يخص مشاريع خدمية بالمحافظة

2022/04/19 | 14:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين –واع – فليح العبيديأمهلت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، الشركة المنفذة للمشاريع الخدمية في المحافظة شهراً لإنجاز أعمالها.وقال محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع ): "خلال تواجدنا ومتابعتنا لحملة الإعمار في قضاء سامراء، تم تشخيص عدد من الأخطاء في قطاعي المجاري والكهرباء"، مبيناً أنه "كان في متابعة حملة الإعمار عدد من أعضاء فريق العمل الاستشاري، ومديري الدوائر المعنية الذين قدموا كشوفاتهم وتقاريرهم عن تقييم العمل".وشدد المحافظ على "ضرورة إكمال أعمال مشاريع المجاري والكهرباء لسبعة شوارع رئيسة والمباشرة بتبليطها"، مؤكداً "امهال الشركة المنفذة شهراً لإنجاز أعمالها، وفقاً للمواصفات الرصينة".وتابع أن "المرحلة الأولى في التبليط تشمل سبعة شوارع رئيسية تمهيداً لخطوات لاحقة"، موجهاً "بتخصيص دفعة من الآليات التخصصية والسيارات الخدمية لدعم جهود الدوائر الخدمية".

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