ظهور متحور جديد من كورونا.. ما هي اعراضه؟

2022/04/19 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -ترجمة

كشفت صحيفة الاندبندنت ، اليوم الثلاثاء ، عن العثور على نوع فرعي جديد من متحور اوميكرون في المملكة المتحدة حيث تكافح البلاد موجة متجددة من فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان 4.9 مليون شخص في المملكة المتحدة أصيبوا بكورونا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضي - وهو رقم قياسي خلال الوباء.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، يُعتقد أن "الزيادة في عدد الحالات تعود إلى اختلاط الأشخاص بحرية أكبر منذ أن تم إسقاط قيود كوفيد ووجود المتغير الفرعي (Omicron BA.2)".

واضاف ان "النوع الجديد ، اوميكرون اكس آي ، يجمع بين الخصائص الجينية لمتغيرات اوميكرون BA.1 و BA.2 ، فيما يُعرف بأسم "المؤتلف"

قالت منظمة الصحة العالمية إنه "بعد الدراسات ، فأن المؤتلف XE تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة في 19 كانون الثاني ، وقالت إن الاختبارات المبكرة أظهرت أنه يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال"

ووضح التقرير: "تشير تقديرات الأيام المبكرة إلى ميزة معدل نمو المجتمع بنسبة 10٪؜ مقارنة بأوميكرون BA.2 ، ولكن هذه النتيجة تتطلب مزيدًا من التأكيد".

واشار :"ينتمي المتغير الجديد - المؤتلف XE - إلى متغير اوميكرون ، لكن الإبلاغ عن اختلافات كبيرة في خصائص الانتقال والمرض ، بما في ذلك الشدة."

صرحت وكالة UKHSA أنه حتى 22 اذار ، تم اكتشاف 637 حالة إصابة بـ XE في إنجلترا.

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية الى انه بالنسبه للاعراض ، "فلا لا يُعتقد حاليًا أن XE يأتي بأعراض جديدة"

وتابع "انه مشابه للاعراض الأكثر شيوعًا للسلالة الأصلية من أوميكرون تشبه إلى حد كبير الزكام ، خاصة عند الأشخاص الذين تم تطعيمهم.قد يشمل ذلك جريان الأنف والعطس والتهاب الحلق ، على عكس السلالة الأصلية للفيروس التي أدت عمومًا إلى الحمى والسعال وفقدان حاسة التذوق والشم".

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