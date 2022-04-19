اليكتي يهاجم البارتي: النفط والغاز ثروة وطنية للشعب وليس ملكاً لبارزاني

2022/04/19 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، اليوم الثلاثاء، أن النفط والغاز هو ثروة وطنية وليس ملكا لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.وقال يزيدي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "النفط والغاز هو ملكية عامة للشعب وليس حكرا لبارزاني وعائلته لكي يتحكموا بها".وأضاف أن "مايقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني من محاولة تصدير الغاز إلى أوربا وتركيا هو تحدي لسلطة القضاء العراقي الذي رفض في وقت سابق تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم".

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