القوات الامنية تستولي على اطول نفق سري لداعش غرب الانبار

2022/04/19 | 14:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستيلاء القوات الامنية على اطول نفق سري لداعش غرب الانبار.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت صحراء قضاء راوه غربي الانبار، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على اطول نفق سري لتنظيم داعش الارهابي”.واضاف المصدر ان “القوات الامنية عثرت بداخل النفق […]

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