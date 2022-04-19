2022/04/19 | 14:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، الى ضرورة تنفيذ حكم الاعدام بالدواعش العرب والاجانب.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي التقى اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح، في مبنى قصر السلام"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد، وتفعيل اليات التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق في الاسراع في تشريع القوانين المختصة في مكافحة الفساد، والتي تسهم في تعزيز الخطوات الإصلاحية المُلبية لتطلعات كافة مكونات الشعب".

ودعا الزاملي وفقاً للبيان الى "ضرورة تنفيذ حكم الاعدام بالدواعش العرب والاجانب والمدانين بارتكاب المجازر والجرائم الوحشية الارهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يدعو الى ضرورة تنفيذ حكم الاعدام بالدواعش العرب والاجانب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يدعو الى ضرورة تنفيذ حكم الاعدام بالدواعش العرب والاجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).