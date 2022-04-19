هل الانسداد السياسي بحاجة إلى سباك ؟

2022/04/19 | 14:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خليل ابراهيم العبيدي السباكة مهنة يطلقها المصريون على من يمارس اصلاح الانسداد في حنفيات المياه ووجود العيوب في أنابيب هذه المياه ، وعادة يدخل السباك بيوت وشقق الناس للإصلاح ، والانسداد في مجاري المياه انتقل في العراق الى مجاري العملية السياسية ، ودخل هذا الانسداد إلى بيوت كل الناس ، وراح المواطن يتابع […]

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