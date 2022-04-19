انطفاء تام لمنظومة الكهرباء الوطنية في البصرة وميسان

2022/04/19 | 14:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بانطفاء تام لمنظومة الكهرباء الوطنية في البصرة وميسان.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان منظومة الكهرباء الوطنية في محافظتي البصرة وميسان تشهد انطفاء تاماً لأسباب مازالت مجهولة”.واضاف المصدر ان “الجهات المعنية في وزارة الكهرباء تقوم بمحاولات لإعادة التيار الكهربائي الى وضعه السابق”.

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