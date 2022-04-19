الكابوس المجوف - سعود سالم

2022/04/19 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم وقبل الفجر بقليلتمددت الأجساد على الأرضالمفروشة بالعشب والأغصانمن التعب والنعاستثاقلت الأجفانوخيّم الصمتومن ثقب في الذاكرةوربما شق في المرآةتترائى صورة الرؤوس المتساقطةمن السماءكالمطرتملأ الشوارعتتدحرج على أرصفة المدن المهجورةتتجمع وتتزايدثم تتطاير في الفضاءبحثا عن أجسادهاالمكومة عند أطراف المدينةجبالا من الأجساد والأط ......





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