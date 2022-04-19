صالح والزاملي يبحثان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية

2022/04/19 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس

النواب حاكم الزاملي، تطورات الاوضاع

السياسية والأمنية في البلاد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "صالح،

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