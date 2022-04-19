كربلاء: مطالبات للحكومة بشأن مستحقات الفلاحين والمستلزمات الزراعية

2022/04/19 | 14:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية زراعة كربلاء باشرت بعملية الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير.

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