2022/04/19 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطاع تام للتيار الكهربائي في محافظتين

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