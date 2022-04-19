بعد تركيا.. زيارة مرتقبة لبارزاني الى بريطانيا

2022/04/19 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل كشف مصدر في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى بريطانيا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم): "بعد الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة التركية أنقرة وعقده اتفاقات بشأن تصدير غاز الإقليم، سيقوم بزيارة أخرى إلى العاصمة البريطانية لندن، خلال اليومين المقبلين".

وأضاف أن "الزيارة تهدف لغرض الاتفاق على تصدير الغاز، على أن تكون تركيا هي البوابة للتصدير إلى بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى".

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