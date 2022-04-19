تحريك شكوى قضائية ضد وزير الدفاع

2022/04/19 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف النائب هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، عن تحريك شكوى ضد وزير الدفاع جمعة عناد.وقال السلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم تحريك شكوى ضد وزير الدفاع جمعة عناد بسبب الفساد والكسب غير المشروع وتضارب المصالح وانتهاك الدستور بحسب المادة (9): أولا : أ ـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء والمادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.والمادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك".

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