2022/04/19 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن خروج خطوط نقل الطاقة الرئيسية في محافظة واسط عن العمل لأسباب فنية ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في عدد كبير من مناطق البصرة وميسان.وقال مدير عام الشركة زياد علي فاضل في بيان تلقته “ايرث نيوز”ان “الخطوط أعيدت الى العمل ويجري العمل […]

ظهرت المقالة نقل الطاقة تكشف عن موعد إعادة الكهرباء في البصرة وميسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل الطاقة تكشف عن موعد إعادة الكهرباء في البصرة وميسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل الطاقة تكشف عن موعد إعادة الكهرباء في البصرة وميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).