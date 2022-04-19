وزير الدفاع الروسي يظهر مجددا.. ويتحدث عن

2022/04/19 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن موسكو تسعى إلى "تحرير" شرق أوكرانيا، لكنه اتّهم الغرب بإطالة أمد العملية العسكرية عبر تزويد كييف بالأسلحة.

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