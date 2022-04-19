المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تطبق نظاما جديدا لتقييم مخاطر السفر

2022/04/19 | 15:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) النقاب عن نظامها الجديد لتقييم مخاطر السفر الإثنين بظل "كوفيد-19".وصُنفت العديد من الدول الأوروبية الآن ضمن الفئة مرتفعة الخطر.

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