توقعات الطقس.. العراق على موعد مع أمطار مطلع الأسبوع المقبل

2022/04/19 | 15:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصورة المرفقة توضح الأمطار التراكمية .

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