طلبة العراق بتركيا.. إجراءات تعسفية ومناشدات تننتظر الحل

2022/04/19 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطالب عدد من الطلبة العراقيين في تركيا، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، عبر (بغداد اليوم)، بإنهاء الإجراءات التعسفية بحقهم.

وناشد عدد من الطلبة العراقيين الدارسين في تركيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب الى التدخل العاجل بسبب الاجراءات التعسفية التي يقوم بها الملحق العراقي في انقرة حسين بدر غالب.

واكد عدد من الطلبة ان "الملحق العراقي يرفض استقبالهم في الملحقية العراقية في السفارة العراقية بتركيا كما يرفض دخولهم الى الملحقية على الرغم من ابتعاثهم رسميا من قبل دائرة البعثات في العراق".وبينوا ان "اغلب الطلبة الحاصلين على المنح المجانية لاكمال الدراسة قرروا العودة الى العراق وترك مقاعدهم بسبب الاجراءات والتعقيدات الخارجة عن القانون التي يقوم بها الملحق الثقافي".

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