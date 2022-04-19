ميسي يغيب عن سان جيرمان بسبب الإصابة

2022/04/19 | 15:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي باريس سان جيرمان عن إصابة جناح الفريق الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، قبل مباراة أنجيه في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.وأصدر النادي بيانًا طبيًا رسميًا يؤكد من خلاله على “إصابة ميسي في وتر العرقوب الأيسر وسيخضع لتقييم جديد في غضون 48 ساعة”.واضاف “كذلك هناك إصابة للاعب […]

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