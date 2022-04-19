التخطيط: أكثر من 7 آلاف مشروع ما تزال قيد التنفيذ

2022/04/19 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن عدد المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي خلال مؤتمر صحفي، إن "المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ تبلغ أكثر من 7 آلاف مشروع، فيما تبلغ المشاريع المتلكئة 1452 مشروعاً"، لافتاً الى أن "الوزارة وضعت عدة معالجات للمشاريع المتلكئة التي نسب إنجازها أقل من 10‎%‎".

وأشار الهنداوي الى أن "العمل مستمر في تحديث المشاريع، وتم حذف مجموعة من المشاريع، وتخفيض الكلف الى 23 تريليون دينار"، مؤكداً "إنجاز 2150 مدرسة في العام الماضي في عموم العراق".

وتابع أن "هناك 50 مستشفى تم إنجاز 30 منها وتتم معالجة المستشفيات المتبقية".

وبشأن مشروع التعداد السكاني للعراق، قال الهنداوي، إن "الوزارة مستمرة في التجهيز للتعداد، ولكن بسبب تأخير الموازنة من الممكن أن يتأخر الى السنة المقبلة وهناك رؤية لتحويل المشروع الى استثماري"، منوهاً بأن "التقديرات وحسب نماذج التعداد السكاني فإن عدد السكان لعام 2021 بلغ 41 مليوناً".

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