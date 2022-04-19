روسيا تعتزم رفع دعوى قضائية بسبب الاحتياطيات المجمدة

2022/04/19 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن المنظم المالي (المركزي الروسي) يستعد لرفع دعوى قضائية لنقض قرار الغرب بتجميد جزء من احتياطيات البنك الدولية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إن "هذا تجميد غير مسبوق لاحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، سنقوم بإعداد دعاوى قانونية، ونحن نستعد لرفعها (دعوى قضائية) لأن الخطوة غير مسبوقة على النطاق العالمي".

وأشارت المسؤولة إلى أنه "بسبب تجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية اضطر المركزي الروسي لتطبيق معايير إضافية لضبط (سعر صرف) العملة الروسية".

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