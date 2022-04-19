‎الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخًا من القرآن

2022/04/19 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الإمارات سفيرة مملكة السويد ليزلوت أندرسون، الثلاثاء، وأبلغتها احتجاجها على حرق متطرفين بالسويد نسخ من القرآن.

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