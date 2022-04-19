تحديد موعد اعادة الطاقة الكهربائية الى البصرة وميسان

2022/04/19 | 15:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خروج خطوط نقل الطاقة الرئيسية في محافظة واسط عن العمل لأسباب فنية.

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