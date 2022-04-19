إصابة جنديين برصاص قوات موالية لحزب العمال في نينوى

2022/04/19 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوىافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بإصابة جنديين برصاص قوات موالية لحزب العمال في نينوى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "عناصر مسلحة من قوات (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكردستاني، شنت هجوم مسلح على عجلة تقل عنصرين من قوات الجيش العراقي في سنجار".واضاف ان "الهجوم اسفر عن إصابة عنصرين من قوات (اليبشه بجروح مختلفة".

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