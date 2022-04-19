قانوني لـ”ايرث نيوز”: مواد الدستور تكتسب العلوية ولا يجوز مخالفتها

2022/04/19 | 16:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني فيصل ريكان اليوم الثلاثاء، ان مواد الدستور تكتسب العلوية وبالتالي لا يجوز مخالفتها.وقال ريكان لوكالة “ايرث نيوز” ان “التوقيتات الدستورية منصوص عليها بمواد الدستور العراقي وبذلك فهي تكتسب العلوية من حيث المبدا والقوانين الاخرى استنادا الى نص المادة ١٣ من الدستور نفسه التي نصت على ان هذا الدستور يتمتع […]

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