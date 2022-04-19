2022/04/19 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 591 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "الوفيات الجديدة بلغت حالتين في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 14370".

وسجل العراق أمس 152 إصابة بكورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 224 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 224 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).