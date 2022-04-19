رئيس الوزراء البريطاني يبدي دعمه لحل المشاكل بين اربيل وبغداد

2022/04/19 | 16:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في لندن، اليوم الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) 2022، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.وتمت في الاجتماع، مناقشة آخر تطورات الوضع ومستجداته في العراق والمنطقة، إلى جانب التباحث حول العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى […]

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