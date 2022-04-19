“داعش” تصيب مدني عند حاجز أمني وهمي نصبه في قضاء الرطبة بالأنبار

2022/04/19 | 16:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة مدني بجروح بهجوم نفذته عصابات “داعش” عند سيطرة أمنية نصبتها في قضاء الرطبة بالأنبار.

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