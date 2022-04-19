2022/04/19 | 16:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشل جثة سائق عجلة نوع ريو صالون بعد سقوطها من أعلى جسر في منطقة ال حمد قرب الطريق السريع في حادث سير … #حيث تمكنت مفارزنا في مركزي الديوانية ورتل الطوارئ من إخراج جثة المتوفي من داخل العجلة بإستخدام اجهزه القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتسليمه إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة .#يذكر أن […]

ظهرت المقالة السرعة تتسبب بمصرع سائق بعد سقوط عجلته من جسر في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السرعة تتسبب بمصرع سائق بعد سقوط عجلته من جسر في الديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السرعة تتسبب بمصرع سائق بعد سقوط عجلته من جسر في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).