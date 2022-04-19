إطلاق منحة الـ100 ألف دينار لهذه الشريحة

2022/04/19 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منحة الـ(100) ألف دينار لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العمل اعلن اطلاق المنحة الحكومية البالغة (100) ألف دينار لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص منحة مالية كبدل (غلاء معيشة)".

ودعا الوزير "المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات إلى مراجعة منافذ توزيع الصرف الإلكتروني لاستلام المنحة المالية".

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