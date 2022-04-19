2022/04/19 | 16:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد هذا الحزام الأخضر الذي كان مقررا أن يمتد كقوس طويل حول المدينة، يؤدي الدور المحدد له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزام الاخضر حول كربلاء.. تقتله الصحراء بدلا من صدها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزام الاخضر حول كربلاء.. تقتله الصحراء بدلا من صدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).