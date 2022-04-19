القرآن محاولة لقراءة مغايرة 44 - ضياء الشكرجي

2022/04/19 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَلَقَد جاءَكُم مّوسى بِالبَيِّناتِ فَاتَّخَذتُمُ العِجلَ مِن بَعدِهِ وَأَنتُم ظالِمونَ (92) وَإِذ أَخَذنا ميثاقَكُم وَرَفَعنا فَوقَكُمُ الطّورَ خُذوا ما آتَيناكُم بِقُوَّةٍ وَّاسمَعوا قالوا سَمِعنا وَعَصَينا وَأُشرِبوا في قُلوبِهِمُ العِجلَ بِكُفرِهِم قُل بِئسَما يَأمُرُكُم بِهِ إيمانُكُم إِن كُنتُم مّؤمِنينَ (93)معروفة قصة العجل، كما رواها العهد القديم، ورواها القرآن، مع بعض الاختلافات في ال ......





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