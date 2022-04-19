رجل يقتل زوجته وآخر ينتحر شنقا في محافطتين عراقيتين (تفاصيل)

2022/04/19 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن رجلا قتل زوجته وآخر انتحر شنقا في محافطتين عراقيتين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "رجلا مخمورا اقدم على قتل زوجته بواسطة اطلاق النار عليها في قرية (المالحة) في اطراف بيجي بمحافظة صلاح الدين".

وبين أن "ذلك نتيجة لخلافات زوجية نشبت بينهما، فيما تمكنت القوات من اعتقال الرجل المخمور".

وأوضح أن "شابا في العشرينات من عمره اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة حي اريدو وسط مدينة الناصرية".

وتابع: "التحقيقات الاولية تشير إلى ان الشاب اقدم على الانتحار بسبب تناوله المخدرات".

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