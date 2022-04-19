رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة رأس السنة الإيزيدية

2022/04/19 | 16:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، بمناسبة رأس السنة الإيزيدية.وقال صالح في تغريدة له على حسابه في "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أحر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا الأصيل من الديانة الايزيدية بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية، متمنياً لهم عاماً سعيداً يسوده السلام".وأضاف، "نجدد دعمنا الكامل لتأمين حقوقهم وعودة النازحين الى ديارهم، وسنتابع بحرص مع الجهات المعنية والمجتمع الدولي لتحرير ابنائنا المختطفين والمختطفات".

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