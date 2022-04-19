2022/04/19 | 16:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6iGbVg1sh5Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طهران تستعين بمسؤولين من أصول عراقية للتعامل مع مفاجآت بلا نهاية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طهران تستعين بمسؤولين من أصول عراقية للتعامل مع مفاجآت بلا نهاية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).