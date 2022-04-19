الأهلي المصري في المغرب..

2022/04/19 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقفت حسابات التواصل الاجتماعي لأنصار الفريقين الجدل السائد وسط سيل من التعليقات، بينما راحت وسائل الإعلام في مصر تحذر من أجواء ربما تكون مشحونة بأكثر من اللازم قبل مباراة العودة الجمعة المقبلة بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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