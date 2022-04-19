أربعة لاعبين يغيبون عن معسكر وطني السلة في بغداد

2022/04/19 | 16:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة السلة، غياب أربعة لاعبين عن معسكر المنتخب الوطني في بغداد.وقال أمين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني يواصل تدريباته على قاعة الشعب في بغداد استعداداً لتصفيات آسيا”.وبين ان “المعسكر يخوض استعداداته الاولية بغياب الرباعي ديار احمد وفريد رعدي ومحمد عبد الخالق حمو […]

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