عضو في الحكمة: “مبادرة الحكيم” مهمة ويجب استثمارها للخروج من الانسداد السياسي

2022/04/19 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ شدد عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استثمار مبادرة زعيم تياره عمار الحكيم لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعصف بالبلاد.وقال العبودي لوكالة إيرث نيوز، إن “الجلوس على طاولة حوار لمناقشة مبادرة الحكيم باتت ضرورة ملحة لإنهاء حالة الانسداد السياسي، وفق رؤيا موحدة تطرح المشتركات وتنبذ الخلافات وترحل الأزمات إلى […]

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