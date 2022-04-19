صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي: حرب أوكرانيا

2022/04/19 | 17:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وشبه الآثار المتتالية للصراع بـ"الزلزال".

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