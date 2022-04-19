انتخابات مبكرة وتعديل قانونها.. جماعة كردية تفسر قرارات المحكمة الاتحادية وترمي الكرة بملعب كتلتين

2022/04/19 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةعدت جماعة العدل الكردستانية، اليوم الثلاثاء، الحل للانسداد السياسي الحالي هو إعادة الانتخابات وتعديل قانونها.

وقال القيادي في الجماعة احمد حمة رشيد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حالة الانسداد السياسي ستستمر الى ان تصل الاطراف الاخرى الى قناعة بالذهاب الى الانتخابات المبكرة وتعديل قانون الانتخابات حسب توصيات المحكمة الاتحادية الذي بات ضروريا وملحا على الساحة السياسية".

وبين رشيد انه "لم يبق هناك مجال لتشكيل الكتلة الاكبر بين الكتلة الصدرية و الاطار التنسيقي بعد قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بانه لن يشترك معهم وهو القول الفصل"، مشيرا الى ان "من الضروري ان تتوجه الاطراف الى خيار الانتخابات المبكرة وتعديل قانون الانتخابات لإعادة التوازن في العملية السياسية".

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