عملية فرض القانون الثانية بعد حكومة العبادي.. تفاصيل من 8 نقاط لما يحصل بسنجار

2022/04/19 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

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تفاصيل الوضع في سنجار

١- فجر اليوم الثلاثاء ١٩ نيسان باشرت تشكيلات الجيش العراقي من الفرقتين ٢٠ و ١٥ باجراءات فرض القانون في نواحي وقرى قضاء سنجار باتجاه الحدود مع سوريا . ٢- هدف العملية حسب خطة المرحلة الثانية هو انهاء المظاهر المسلحة لعصابات ما يسمى (حماية سنجار - اليبشه) وتوابع منظمة (pkk) وعصابات التهريب مع سوريا وتامين الشريط الحدودي مع سوريا ضد عصابات داعش الارهابية . ٣- العملية حسب الخطة شملت مركز ناحية القحطانية ومجمع الجزيرة ومجمع حطين والمنطقة المحيطة بقرية ام الذيبان والطرق الرابطة بينها . ٤- انهاء المظاهر المسلحة يشمل اخلاء كافة المواقع التي تتواجد فيها التشكيلات اليزيدية التابعة الى pkk والتي تتضمن (الادارات الذاتية - الاسايش - عصابات اليبشه) ونقاط المرابطة التي تنتشر على الطرق الفرعية الثانوية .. ٥- الجيش خلال حركته من الساعة ٥ فجرا الى الساعة ١٢ ظهر اليوم في المناطق المذكورة اعلاه صادف مقاومة بسيطة من عناصر العصابات وقام الجيش بالرد عليها ولكن ليس بشكل قاسي لضمان عدم حصول خسائر بشرية حيث بعد ان يرد الجيشكانت عناصر العصابات تهرب وتترك اسلحتها ..٦- حملة فرض القانون الثانية التي ينفذها الجيش تسير بشكل جيد وهدفها الضغط على عناصر العصابات من العراقيين اليزيديين لأجل ترك الاسلحة وترك الانتماء الى عصابات تابعة الى منظمة pkk واستتباب الوضع في سنجار ومحيطها لاجل تامين اعادة الاعمار واعادة النازحين ٧- بالساعة ٢ ظهر هذا اليوم انتهت الاعمال العسكرية لفرض خطة القانون وحققت النتائج المطلوبة وبنفس الوقت لاتزال مجموعات العراقيين اليزيديين المغرر بهم من قبل منظمة pkk تحاول ايقاف ومواجهة خطة فرض القانون ..



حيث يتجمعون في مركز ناحية الشمال سنوني ومجمع خانصور للتظاهر ضد الجيش . ٨- العناصر المطلوبين للقضاء العراقي هربوا الى عمق جبل سنجار في مناطق (باب شلو - كرسي - باره) للتحصن بالانفاق التي أنشأتها منظمة pkk

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