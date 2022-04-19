علي الدميني .. إننا محكومون بالأمل - نجيب الخنيزي

2022/04/19 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_الخنيزي استضافت ديوانية الملتقى الثقافي في 19 فبراير2015 الأكاديمي والناقد الكبير الدكتور معجب الزهراني في أمسية ثقافية تحت عنوان «شعرية الحب عند علي الدميني».



وقد شارك فيها الشاعر علي الدميني من خلال إلقاء بعض قصائده المشهورة بمشاركة الموسيقي عبد الله عبد الباقي (أبو منار).



لقد كانت بحق أمسية مميزة ومبهجة على كل المستويات وستظل محفورة في أذهان حاضريها .ولا شك أن هذا التميز لا يتعلق فقط بالحض ......





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