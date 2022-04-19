حادث سير مروع يتسبب بمصرع شخص واصابة اثنين في البصرة “فيديو”

2022/04/19 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخص واصابة اثنين اخرين نتيجة حادث سير مروع في محافظة البصرة.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “حادث سير مروع وقع بين حافلة حكومية وشاحنة بمنطقة الرميلة الجنوبية بمحافظة البصرة اودى بحياة السائق واصابة شخصين اثنين”.

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